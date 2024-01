Polonia: viceministro Esteri, rapporti con Germania da riattivare ma tema riparazioni di guerra non è chiuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Polonia e Germania esigono di essere ricostruite ma il tema delle riparazioni di guerra non dovrebbe essere sospeso né chiuso, bensì discusso. Lo ha detto il vicepremier degli Esteri polacco, Andrzej Szejna, intervistato dall’emittente “Polskie Radio”. La Germania “ci è più necessaria come alleato che come avversario”, ha spiegato il viceministro. La questione delle riparazioni di guerra, invece, “dovrebbe essere discussa” ma “in modo diverso” da come ha fatto il governo precedente, “con metodi diplomatici, (esercitando) pressioni, ma anche con una posizione dura”, ha affermato Szejna. (Vap)