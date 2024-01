© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo che abbiamo come Forza Italia "è quello di superare il 10 per cento alle prossime elezioni europee. E il 20 per cento alle prossime elezioni politiche". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa presso la sede del partito a Roma. (Rer)