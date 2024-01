Vietnam-Laos: visita premier Siphandone conclusa con alcuni accordi di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita in Vietnam del primo ministro del Laos, Sonexay Siphandone, si è conclusa dopo due giorni di incontri (6 e 7 gennaio) con la firma di diversi accordi: un protocollo per la cooperazione tra guardie di frontiera, un memorandum d’intesa per lo sviluppo delle infrastrutture di collegamento e commercio transfrontaliero, altri due sulla cooperazione a livello di ministeri dell’Istruzione e di uffici dei primi ministri. Lo riferisce il portale del governo vietnamita. Il premier laotiano e l’omologo Pham Minh Chinh hanno presieduto la 46ma riunione della Commissione intergovernativa congiunta, durante la quale hanno esaminato lo stato delle relazioni bilaterali nonché la cooperazione nell’ambito dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), di cui il Laos detiene quest’anno la presidenza, alla quale il Vietnam ha assicurato la massima collaborazione. Tra i temi anche l’aumento degli investimenti – alla fine del 2022 quelli vietnamiti in Laos hanno raggiunto 5,47 miliardi di dollari, distribuiti in 241 progetti – e dell’interscambio commerciale, 1,7 miliardi di dollari nello stesso anno. Siphandone è stato ricevuto anche dal presidente Vo Van Thuong e dal presidente dell’Assemblea nazionale (il parlamento unicamerale) Vuong Dinh Hue.(Fim)