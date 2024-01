Francia: Commissione Ue approva misura da 2,9 miliardi a sostegno industrie green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato una misura francese da 2,9 miliardi di euro per il sostegno delle industrie verdi e la produzione di apparecchiature e componenti necessari per la produzione di energia verde, e per favorire la transizione verso un'economia a zero emissioni, in linea con il piano industriale Green deal europeo. Il programma è stato approvato nell'ambito del Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato per la crisi e la transizione, adottato dalla Commissione il 9 marzo 2023 e modificato il 20 novembre 2023. Come si legge in una nota dell'esecutivo Ue, l'aiuto sarà concesso sotto forma di credito d'imposta. La misura sarà aperta alle aziende che hanno in programma progetti di investimento nella produzione di pannelli solari, batterie, turbine eoliche e pompe di calore, nonché di componenti chiave per la produzione di queste apparecchiature e di materiali critici necessari per la loro produzione. La Commissione europea ha constatato che il piano francese è conforme alle condizioni stabilite nel quadro di riferimento temporaneo per la crisi e la transizione e, in particolare, si prevede che l'aiuto incoraggi la produzione di attrezzature strategiche per la transizione verso un'economia a zero emissioni; che l'importo dell'aiuto per beneficiario non supererà i massimali stabiliti nel Quadro di riferimento temporaneo per la crisi e la transizione; e che gli aiuti saranno concessi al massimo fino al 31 dicembre 2025. (Beb)