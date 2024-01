Turismo: Coldiretti, quattro milioni scelgono agriturismo, supera prepandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli arrivi nelle strutture agrituristiche hanno superato i quattro milioni, registrando quindi un forte recupero rispetto al 2019 (+8,5 per cento), l’anno pre-pandemia. È quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Terranostra sul Rapporto Istat sulle Aziende Agrituristiche in Italia appena pubblicato, che conferma il successo della vacanza in campagna registrano nelle feste di fine ed inizio anno. Salgono a 25.849 le aziende agrituristiche attive presenti in Italia nel 2022, quasi il doppio del 2014 (+84 per cento) mentre – sottolineano Coldiretti e Terranostra - il valore della produzione agrituristica sale a 1,5 miliardi di euro grazie a 15,5 milioni di presenze, di queste ben il 58 per cento composto da agrituristi stranieri. La durata media della permanenza nelle strutture in generale è - sottolineano Coldiretti e Terranostra - di 3,8 giorni, con differenza tra gli stranieri (4,6) e gli italiani (3,1). Toscana, Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Lazio e Umbria sono nell’ordine le regioni con maggiore presenza di strutture agrituristiche che complessivamente in Italia – precisano Coldiretti e Terranostra - sono in grado di offrire oltre 297 mila posti letto e quasi 536 mila posti a sedere. (segue) (Com)