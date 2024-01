Turismo: Coldiretti, quattro milioni scelgono agriturismo, supera prepandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conduttori con meno di 40 anni sono più di un terzo (34 per cento) ma crescono anche le donne alla guida delle aziende agrituristiche che sono oltre 8.800 (34,1 per cento). Tra le nuove tendenze si segnala la diffusione capillare con la presenza di almeno un agriturismo nel 64 per cento dei comuni italiani e l’ampliamento dell’offerta economica con l’integrazione tra i tradizionali servizi di ristorazione, alloggio e degustazione con altre attività, alcune delle quali di notevole rilevanza sotto il profilo sociale, come le fattorie didattiche, o culturale-paesaggistico (escursioni, trekking, ecc.), equitazione, mountain bike e osservazione naturalistica. ll successo degli agriturismi è spinto anche dalla riscoperta del valore storico, culturale ed ambientale dei piccoli borghi che ospitano – sottolineano Coldiretti e Terranostra – appena il 16 per cento della popolazione nazionale ma rappresentano il 70 per cento del numero totale dei comuni italiani e il 54 per cento dell’intera superficie italiana, in un paesaggio fortemente segnato dalle produzioni agricole, dalle dolci colline pettinate dai vigneti agli ulivi secolari, dai casali in pianura alle malghe di montagna, dai pascoli ai terrazzamenti. (segue) (Com)