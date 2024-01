Bosnia: atto d'accusa contro un cittadino per adesione a organizzazione terroristica islamista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura della Bosnia Erzegovina ha presentato un atto d'accusa contro un cittadino colpevole di aver aderito a un’organizzazioni terroristica islamista. Come riferito in un comunicato stampa, Adnan Catic, di 38 anni, nel 2013 si è recato in Siria attraverso la Turchia unendosi al gruppo armato Fronte al Nusra, dichiarata organizzazione terroristica dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Catic è accusato di aver partecipato a operazioni belliche fino al 2023, cioè fino al suo trasferimento in Turchia, dove è stato localizzato dai servizi di sicurezza, arrestato e poi trasferito nell'ottobre 2023 in Bosnia Erzegovina. Venerdì scorso la stessa Procura aveva presentato un altro atto d'accusa contro un cittadino di 37 anni, Vildan Kljuco, accusato sempre di terrorismo per avere aderito all'organizzazione terroristica dello Stato islamico (Isis). Finora, 28 persone sono state condannate nel Paese balcanico per aver aderito a organizzazioni terroristiche islamiste e la stima è che dal 2012 al 2016 si siano recati nel territorio dell'Iraq e della Siria tra i 250 e i 300 cittadini della Bosnia Erzegovina. La pena più alta inflitta finora per tale reato è stata di sei anni di carcere. (Seb)