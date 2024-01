© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non può sopravvivere senza sostegno esterno e il Paese "non esiste più". Lo ha detto il governatore della repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, in un'intervista a "Ria Novosti". "L'Ucraina che rimane ora economicamente insostenibile, non può sopravvivere un solo mese senza sostegno finanziario dall'esterno", ha affermato il funzionario. Secondo Pushilin, l'Ucraina ha già accumulato un enorme debito. Per Pushilin, i finanziamenti stranieri di Kiev non riguardano gli interessi dell'Ucraina, ma gli interessi di Paesi occidentali, "che sarebbero sostenitori" dell'Ucraina. "I debiti che sono accumulati, non so quante generazioni dovranno ora pagare per loro. L'Ucraina come Paese, come istruzione pubblica, è finita", ha aggiunto il capo della repubblica di Donetsk. Tuttavia, come ha detto infine Pushilin, la Russia "non può rilassarsi". (Rum)