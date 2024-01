Tunisia: Banca solidarietà ha finanziato 15 imprese nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca tunisina di solidarietà (Bts Bank) ha approvato nel corso del 2023 il finanziamento di 15 imprese per circa un milione e 350mila euro. Lo si apprende da un comunicato stampa dell'istituto finanziario. Queste aziende operano principalmente nei settori dei servizi agricoli, dell'allevamento del bestiame, delle industrie agroalimentari e delle energie rinnovabili. La Banca ha distribuito un primo lotto di finanziamento alla fine del 2023, a beneficio di sette imprese comunitarie con una dotazione di investimenti pari a circa 500 milioni di euro. I finanziamenti rientrano nel quadro della legge finanziaria 2023 a condizioni particolari, un importo di investimento limitato a 90 mila euro rimborsabili in sette anni e un tasso di interesse annuo del cinque per cento. Secondo il quotidiano "La Presse," nel 2024 è prevista un'accelerazione del ritmo di finanziamento delle imprese comunitarie attraverso il rafforzamento della linea di finanziamento per un importo di circa sei milioni di euro, nonché per il crescente numero di società a livello locale e regionale in diversi settori dell'economia. (Tut)