Venezia: Gdf, intercettati oltre 17 milioni di valuta non dichiarata e sequestrati 350 mila euro di contanti, titoli e lingotti d'oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando provinciale della Guardia di finanza di Venezia, unitamente all'Agenzia delle Dogane e Monopoli, ha intercettato, nel corso di interventi fatti nei confronti dei passeggeri in arrivo e partenza dagli scali aeroportuali lagunari, il Marco Polo di Venezia e il Giovanni Nicelli del Lido, e nelle banchine di Marghera e Fusina, oltre 17 milioni di euro di valuta non dichiarata, e sanzioni amministrative per oltre 340.000 euro e sequestrando oltre 300.000 euro. In particolare, come riporta un comunicato stampa, "tra i sequestri più significativi vi sono i titoli rinvenuti ad un cittadino etiope proveniente da Dubai con oltre 200.000 euro in assegni oppure i 150.000 euro in contanti in possesso di un cittadino italiano diretto ad Hong Kong per l'acquisto di diamanti presso una delle fiere del settore più note a livello mondiale". Inoltre, presso il porto di Venezia, ad un passeggero tedesco sono stati sequestrati 25 mini lingotti d'oro equivalenti ad un valore nominale di 50.000 euro. (Rev)