Spagna: ministra Finanze fiduciosa in accordo con indipendentisti catalani su decreto anticrisi

- La ministra delle Finanze spagnola, Maria Jesus Montero, ritiene che ci sia ancora spazio per Uniti per la Catalogna (JxCat) per raggiungere un accordo sul decreto che contiene la proroga di varie misure anti-crisi che sarà discusso al Congresso dei deputati l'11 gennaio prossimo. "Sapevamo fin dall'inizio che questa sarebbe stata una legislatura di dialogo. Ogni legge che vogliamo approvare al Congresso richiede pazienza e capacità di comprensione e sono convinta che, da qui a giovedì, troveremo quegli elementi che ci permetteranno di convalidare un decreto che sia per il popolo", ha detto Montero a "Tve", sottolineando che bisogna "smettere di pensare a questioni di parte e guardare all'interesse generale". (Spm)