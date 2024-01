Energia: accordo tra GreenIT e Galileo per otto progetti fotovoltaici da 140 MW (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa è in linea con la strategia della società che ha tra le sue finalità anche lo sviluppo e la costruzione di impianti greenfield, la realizzazione di progetti già autorizzati, il repowering a fine vita utile degli impianti operativi esistenti con l'obiettivo di prolungarne e potenziarne la capacità di produzione nonché lo sviluppo di progetti eolici offshore. Nell'operazione Equita e Sure hanno agito in qualità di financial advisor di Galileo, con dei Team composti da Marino Marchi (Managing Director) e Vittorio Barosini (Analyst) per Equita, Alberto Cei (Partner), Davide Petraroli (Director) e Andrea Brangi (Analyst) per Sure. Per quanto riguarda i profili legali, Galileo è stata assistita da Parola Associati, mentre GreenIT è stata assistita da Chiomenti. (Com)