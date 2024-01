Somalia: accordo di Berbera, si dimette il ministro della Difesa del Somaliland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa del Somaliland, Abdiqani Mohamoud Ateye, si è dimesso per protestare contro il memorandum d'intesa firmato dal suo governo con l’Etiopia per consentire ad Addis Abeba la concessione del porto di Berbera in cambio del riconoscimento dello Stato separatista. In una nota, il ministro ha criticato il presidente dell’autoproclamata Repubblica, Muse Bihi Abdi, “per non aver consultato il Consiglio dei Ministri sull'accordo portuale con l'Etiopia", dicendo che "ne hanno sentito parlare dai media". Ateye proviene dalla regione Awdal del Somaliland, dove l'Etiopia punta a stabilire la sua base militare nella città costiera di Lughaya. L'accordo ha sollevato vive polemiche e spinto il presidente somalo ad annullarlo per decreto. Il Somaliland – territorio che coincide con quello dell'ex protettorato britannico – ha rivendicato l'indipendenza dalla Somalia nel 1991, ma non è riconosciuto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite né da alcun Paese, eccezion fatta per l'autogovernata isola di Taiwan, rivendicata dalla Cina. Nonostante ciò, il Somaliland è organizzato come uno Stato regolare, con il suo presidente, un esecutivo, la sua magistratura e una Banca centrale. La Somalia considera il Somaliland come parte del suo territorio, disconoscendo le rivendicazioni di Hargheisa. Con l’accordo del primo gennaio, l’Etiopia è divenuto il primo Paese africano a riconoscere l’indipendenza del Somaliland. (Res)