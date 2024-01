Regno Unito: Sunak difende risposta governo a inondazioni dopo critiche laboriste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha difeso il primato del governo in materia di protezione dalle inondazioni. Lo ha reso noto il quotidiano “Financial Times”. Il premier ha subito feroci critiche per la gestione della risposta alle forti inondazioni seguite alla tempesta Henk della scorsa settimana. Le precipitazioni intense hanno causato danni in diverse parti dell'Inghilterra e provocato interruzioni degli spostamenti. Le abitazioni danneggiate sono 1.800. Il Partito laborista ha accusato Sunak di "essersi addormentato al volante" in merito agli avvertimenti delle inondazioni. Durante una visita ieri a Oxford, città inglese pesantemente colpita dal maltempo, Sunak ha detto che il governo ha speso 5,2 miliardi di sterline (6 miliardi di euro) per le misure di tutela contro le alluvioni e che 49 mila case sono state protette come risultato di tale investimento. "Solamente nella comunità che ho visitato, centinaia di case sono state protette grazie a questi investimenti", ha detto il premier, aggiungendo: "Naturalmente è un momento devastante per coloro che sono stati colpiti, motivo per cui è previsto un sostegno finanziario. Ma gli investimenti complessivi destinati alla difesa contro le inondazioni sono a un livello molto, molto alto". (Rel)