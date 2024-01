Montenegro: ministero Trasporti valuta divieto importazione veicoli Euro 4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti del Montenegro sta pensando di vietare l'importazione nel Paese di auto della categoria Euro 4, immatricolate più di 15 anni anni fa. Lo riporta una fonte del dicastero, secondo cui tali veicoli hanno un impatto negativo sulla sicurezza del traffico e sulla protezione dell'ambiente, e il ministero di Podgorica pensa a come nuovo standard minimo per le importazioni le vetture di categoria Euro 5. Lo stesso ministero dei Trasporti ha annunciato che modificherà anche le norme che regolano l'importazione e l'immissione sul mercato di nuovi veicoli, proponendo procedure amministrative più semplici e sgravi per il pagamento delle tasse per l'importazione di veicoli ecologici, al fine di incentivare il settore. Secondo i dati del 2022 dell'Istituto statistico del Paese (Monstat), un veicolo su tre in Montenegro ha più di 20 anni. Per quanto riguarda le autovetture immatricolate nei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, la maggior parte è stata prodotta negli anni '90 o dal 2005 al 2008. (Seb)