Argentina: Milei, contro decreto liberalizzazioni comportamento da "utili idioti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad "altri governi, che hanno tagliato le libertà e ci hanno messo le mani in tasca, non hanno opposto nessuna resistenza, quelli della casta politica. Ora che stiamo restituendo le libertà e la gente sta andando verso un struttura più favorevole al mercato e alla concorrenza, e che stiamo eliminando i vizi della politica, si lamentano", ha aggiunto iil leader de La libertà avanza (Lla). Il decreto, ha sottolineato Milei, "è uno strumento che hanno usato tutti i governi e che si trova nella Costituzione. Si lamentano e lo criticano di essere illegale ma è previsto dalla Costituzione". Il decreto, trasmesso al Parlamento la scorsa settimana, va ora all'esame della Commissione bicamerale, organo i cui componenti devono ancora essere nominati e che entro dieci giorni lavorativi dovrà stabilire se gode dei requisiti di "necessità e urgenza" richiesti per poter essere discusso con l'iter legislativo speciale previsto dalla Costituzione. (segue) (Abu)