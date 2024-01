Argentina: Milei, contro decreto liberalizzazioni comportamento da "utili idioti" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è poi da considerare che sul dnu gravano diversi ricorsi presso vari gradi della giustizia. Il più sensibile è quello che il principale sindacato argentino (Confederacion general de trabajo, Cgt) ha presentato nei confronti del Titolo IV, quello relativo al lavoro. Un'istanza che il tribunale del lavoro ha accolto sospendendo gli effetti delle norme in questione, non rilevando, in attesa di un pronunciamento nel merito, i criteri di "necessità e urgenza" richiesti. Una decisione che al momento il governo non è riuscito a ribaltare. Il decreto si apre con la dichiarazione di “emergenza pubblica in materia economica, finanziaria, fiscale, amministrativa previdenziale, sanitaria e sociale fino al 31 dicembre del 2025”. Una situazione a fronte della quale, si legge nell’articolo 2, lo Stato “promuoverà e assicurerà l’effettiva vigenza su tutto il territorio nazionale di un sistema economico basato su decisioni libere, adottate in un contesto di libera concorrenza, con rispetto della proprietà privata e dei principi costituzionali di libera circolazione dei beni, servizi e lavoro”. A questo scopo, nel dnu si avverte che si procederà ad una “ampia deregolamentazione del commercio, dei servizi e dell’industria”, lasciando senza effetto “tutte le restrizioni sull’offerta dei beni e servizi” e ogni legge “che distorca i prezzi di mercato, impedisca la libera iniziativa privata o eviti l’interazione spontanea dell’offerta e della domanda”. (segue) (Abu)