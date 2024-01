Medio Oriente: Resistenza islamica in Iraq rivendica lancio missile a lungo raggio contro Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fazioni legate alla Resistenza islamica in Iraq, una coalizione di milizie filo-iraniane, hanno dichiarato ieri di aver preso di mira “un obiettivo strategico” in Israele usando un missile da crociera. “I mujaheddin hanno attaccato un obiettivo vitale ad Haifa utilizzando un missile Arkab a lungo raggio”, si legge in una nota. Inoltre, le milizie irachene hanno ribadito “l'impegno della Resistenza islamica nel continuare a neutralizzare le posizioni nemiche”. (Irb)