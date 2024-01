Iraq: leader milizie sciite prendono precauzioni dopo i bombardamenti Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader delle Unità per la mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di milizie irachene vicine all’Iran) hanno avviato “precauzioni operative” pochi giorni dopo il bombardamento statunitense che ha ucciso il comandante della fazione di Al Nujaba, Taqwa al Saidi, a Baghdad. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena "Shafaq news", citando una fonte ben informata. Queste misure preventive includono il cambiamento regolare delle residenze in previsione di possibili attacchi. La fonte ha rivelato che "la maggior parte dei quartieri generali e dei siti militari delle fazioni sono diventati praticamente deserti, ad eccezione di alcune guardie. Tale procedura riguarda anche le fazioni che non sono attivamente coinvolte" negli attacchi contro le basi Usa in Iraq e in Siria. Lo scorso giovedì, un drone statunitense ha condotto un attacco contro il comandante delle operazioni speciali di Al Nujaba a Baghdad. Gli Stati Uniti hanno accusato Taqwa al Saidi di organizzare attacchi contro le loro basi in Medio Oriente. (Irb)