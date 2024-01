Siria: attacco aereo prende di mira un camion carico di armi provienitene dall’Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due persone sono state gravemente ferite in seguito a un presunto attacco aereo da parte delle forze statunitensi contro un convoglio di rifornimenti bellici, proveniente dai territori iracheni e diretto in Siria. A riportarlo è l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma presente sul territorio siriano con una vasta rete di fonti. "Due membri di milizie legate all'Iran, non di nazionalità siriana, hanno riportato ferite gravi nell'attacco condotto da un drone, presumibilmente appartenente alle forze americane. L'obiettivo dell'attacco è stato almeno un camion appartenente alle milizie, carico di armamenti e munizioni", ha reso noto l’Osservatorio. (Res)