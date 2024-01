Napoli: domani convegno su valorizzazione e tutela delle dimore storiche italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle 10.30, presso Palazzo Ricca sede della Fondazione Banco di Napoli in via Tribunali si terrà l'incontro dal titolo "Valorizzazione, attualizzazione e tutela: il ruolo delle dimore storiche italiane", promosso dall'Adsi Associazione dimore storiche italiane in collaborazione con la Sezione Campania. Una tavola rotonda per un confronto a 360 gradi sull'importanza della conservazione e della tutela delle dimore storiche del nostro Paese che vede coinvolti, oltre i proprietari, anche istituzioni, associazioni e imprenditori uniti dall'impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. L'appuntamento è l'occasione per presentare per la prima volta a Napoli il Premio Tesi di Laurea A.D.S.I. giunto alla sua V edizione, il concorso nazionale per promuovere e valorizzare ricerche svolte da giovani studiosi nel settore del Patrimonio dei Beni Culturali. Dopo i saluti di Orazio Abbamonte, presidente Fondazione Banco di Napoli e Riccardo Imperiali di Francavilla, presidente Adsi Campania, interverranno: Luigi La Rocca, direttore generale Archeologia, Belle arti e paesaggio ministero della Cultura, Sergio Locoratolo, professore, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, Alberto Sifola, architetto, presidente Friends of Naples, Giovanni Fiore e Glauco Cerri, Palazzo del Catasto Napoli. (segue) (Ren)