Spagna: popolari ribadiscono contrarietà a decreto anti-crisi del governo

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha ribadito la contrarietà della sua formazione al decreto anti-crisi che sarà votato questa settimana al Congresso dei deputati, sostenendo che non risolverà i problemi interni di “malgoverno" di Pedro Sanchez. In occasione di un incontro organizzato dall'agenzia di stampa "Europa Press", Feijoo ha sottolineato che con questo esecutivo la Spagna "sta affrontando un salto nel vuoto". Feijoo ha difeso ancora una volta la deflazione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'estensione della riduzione dell'Iva a carne, pesce e conserve e il ritorno dell'Iva al 5 per cento su elettricità e gas nei prossimi mesi. "Passeremo l'intera legislatura a mettere a disposizione del popolo spagnolo soluzioni, ma non risolveremo i problemi interni del malgoverno", ha avvertito Feijoo. (Spm)