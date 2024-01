Medio Oriente: Qatar, uccisione Al Arouri complica i negoziati legati agli ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'omicidio del leader di Hamas, Saleh al Arouri, a Beirut la scorsa settimana, "complica le trattative sul rilascio degli ostaggi israeliani" a Gaza. Lo ha dichiarato ieri sera a Doha il primo ministro del Qatar, Mohamed bin Abdel-Rahman al Thani, che è anche il ministro degli Esteri del Paese del Golfo. Durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo statunitense Antony Blinken, il capo del governo qatariota parlando di “sfide” nei negoziati in corso per il rilascio degli ostaggi e nel cercare di raggiungere un accordo che porti al rilascio degli ostaggi e a un cessate il fuoco. Egli ha aggiunto che è possibile e necessario lavorare per evitare un'espansione del conflitto nella regione, sottolineando l'importanza di fare pressione per fermare i combattimenti e consentire l'accesso degli aiuti nella Striscia di Gaza. Il premier del Qatar condannato gli eventi recenti in Libano e in Siria, affermando che costituiscono una violazione della sovranità degli Stati, e ha sottolineato che non ci sarà pace nella regione senza una soluzione equa e globale nel quadro della legittimità internazionale. Riguardo agli attacchi Houthi nel Mar Rosso, Mohamed bin Abdel-Rahman ha affermato che il Qatar non ritiene che la soluzione militare sia la risposta corretta a ciò che sta accadendo nel Mar Rosso, riferendosi alla coalizione formata dagli Usa per affrontare la minaccia alla sicurezza marittima internazionale posta dai ribelli sciiti Houthi. (Res)