Francia: 200 personalità pubbliche fanno appello a manifestazione contro legge su immigrazione

- In Francia circa 200 personalità appartenenti al mondo della cultura, della politica e del sindacalismo hanno firmato un appello per una manifestazione il 21 gennaio contro la promulgazione della legge sull'immigrazione. Il testo dell’appello è stato pubblicato sui quotidiani "l'Humanité" e "Mediapart". Gli aderenti all'appello criticano i contenuti troppo duri del disegno di legge, approvato in Parlamento anche con il sostegno del Rassemblement National. Il progetto è stato "redatto sotto il dettato dei mercanti di odio che sognano di imporre alla Francia il loro progetto di 'preferenza nazionale'", si legge nel testo. Un'altra mobilitazione dovrebbe tenersi il 14 gennaio su iniziativa di diverse associazioni attive nella difesa degli immigrati irregolari. (Frp)