Energia: Egitto prevede aumento export elettricità a 1,5 gigawatt al giorno fino al 2030

- Il governo egiziano prevede di aumentare le esportazioni di energia elettrica a 1,5 gigawatt al giorno nel periodo compreso tra il 2024 e il 2030. È quanto si legge nella bozza di un documento sulle caratteristiche della strategia economica egiziana dei prossimi sei anni, secondo cui questo aumento avverrà grazie all'attuazione di una serie di progetti di interconnessione elettrica tra Egitto, Arabia Saudita e Giordania, e tra Egitto, Grecia e Italia. Secondo quanto riferito dal documento, l'Egitto investirà quasi 81,4 miliardi di sterline egiziane (2,7 miliardi di dollari) nei settori dell'elettricità e delle rinnovabili, di cui l'85 per cento sono investimenti pubblici, nell'anno fiscale in corso, al fine di ottenere una crescita del prodotto interno lordo (Pil) fino al 21 per cento in più rispetto al precedente anno fiscale. Secondo la bozza preliminare del documento, l'Egitto prevede di aumentare al 42 per cento il contributo delle energie rinnovabili alla rete elettrica del Paese entro il 2023, attraverso l'attuazione di una serie di accordi e accordi di cooperazione tra il Fondo sovrano egiziano e una serie di sviluppatori. (Cae)