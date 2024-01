Sardegna: Regionali 2024, oggi il vertice di coalizione del centrodestra a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Primo vertice del centrodestra, questo pomeriggio alle 15.30 a Palazzo Tirso a Cagliari, dopo la designazione di Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, come candidato alla presidenza della Regione, decisione arrivata nel corso della riunione dello scorso giovedì ma contestata da Lega e Psd'Az che insistono per la riconferma di Christian Solinas alla guida della coalizione. E mentre si attende la decisione del tavolo nazionale a cui Lega e Psd'Az si sono appellati, ben difficilmente i due partiti saranno presenti al vertice in programma oggi anche se i leghisti, per bocca del coordinatore regionale, Michele Pais, si sono affrettati a precisare che non c'è alcuna esplosione della coalizione: “Abbiamo rimandato al tavolo nazionale una sintesi delle istanze che arrivano dalla Sardegna. Sono certo che a Roma faranno la miglior sintesi che è quella di Solinas”, ha spiegato Pais. (segue) (Rsc)