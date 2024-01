Sardegna: Regionali 2024, oggi il vertice di coalizione del centrodestra a Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scadenze dettate dalle elezioni sono vicinissime: il 15 gennaio è prevista la presentazione dei simboli e il 22 delle liste e di questo, verosimilmente, si discuterà nel vertice di questo pomeriggio. Dal canto suo, Paolo Truzzu, a proposito della sua designazione a candidato alla presidenza della Regione, nei giorni scorsi ha scritto che “lavorerò come sempre con umiltà e per tutti. Credo nella politica del fare e delle scelte coraggiose nell’esclusivo interesse della Sardegna. Le sfide sono tante e difficili ma, insieme a tutti coloro che ci accompagneranno in questa avventura, daremo il massimo per la nostra terra e il suo futuro”. (Rsc)