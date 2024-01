© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "31 anni fa l’uccisione del giornalista Beppe Alfano per mano mafiosa. La sua incrollabile dedizione all'indagine giornalistica e la sua integrità intellettuale hanno lasciato un segno indelebile". Lo scrive su X la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. "Non vogliamo dimenticare il lavoro e il coraggio di tanti uomini coraggiosi come lui che hanno combattuto per la verità", conclude. (Rin)