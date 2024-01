Toscana: Simest (Gruppo Cdp), contributi a fondo perduto per 100 milioni a imprese esportatrici colpite da alluvione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simest - la società del Gruppo Cdp che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo - comunica che, a partire dal 9 gennaio 2024 alle ore 9:00, sarà attivo il portale per la presentazione delle domande relative alla richiesta di contributi a fondo perduto riservati alle imprese esportatrici colpite dall'alluvione che ha colpito la Toscana lo scorso novembre. Le risorse - gestite da Simest per conto del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale - ammontano a 100 milioni di euro e sono destinate all'erogazione dei ristori per danni materiali subiti su beni mobili ed immobili (es. fabbricati, attrezzature, macchinari, impianti, automezzi e scorte). Possono accedere alle risorse le imprese di tutte le dimensioni che abbiano sede operativa o unità locali nei comuni e nelle frazioni colpite dall'alluvione e che abbiano registrato nell'ultimo esercizio disponibile un fatturato export di almeno il 3 per cento. L'accesso ai contributi a fondo perduto è, inoltre, esteso - sia per le imprese colpite dall'alluvione in Toscana sia per quelle colpite dagli eventi alluvionali di maggio 2023 in Emilia Romagna e territori limitrofi - alle imprese non direttamente esportatrici ma afferenti a una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato derivi da comprovate operazioni nei confronti delle imprese operative nei mercati esteri. Ciascuna impresa potrà richiedere un importo massimo complessivo fino a cinque milioni di euro. Le domande possono essere presentate sul portale dedicato all'indirizzo Simest.it. La concessione dei contributi sarà disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con documentazione completa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.(Com)