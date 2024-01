Spagna: Vox, governo è estremamente debole e troverà accordo con JxCat su decreto anti-crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo e Uniti per la Catalogna (JxCat) "alla fine si accorderanno" sulle misure anti-crisi che saranno discusse questa settimana alla Camera bassa. Lo ha detto la portavoce di Vox al Congresso dei deputati spagnolo, Pepa Rodriguez de Millan. La portavoce ha affermato che l'esecutivo di Pedro Sanchez è "estremamente debole" e in attesa ogni settimana di “sopravvivere per decreto". Secondo l'esponente del partito sovranista, il governo e JXCat troveranno un'intesa in quanto "l'unica cosa che conta per loro è rimanere al potere". In questo senso, Rodriguez de Millan ha criticato l'abuso dei decreti, "una misura che dovrebbe essere usata, secondo la Costituzione, per motivi urgenti e straordinari". JxCat ha annunciato l'intenzione di votare contro il decreto omnibus e le misure anti-crisi del governo perché metterebbero "in pericolo" l'applicazione della legge di amnistia a coloro che sono stati coinvolti nel processo per il referendum illegale del 2017. Dall'altra parte, i socialisti hanno assicurato che i colloqui con il partito di Carles Puigdemont sono "permanenti", dicendosi "fiduciosi" che sarà approvato. (Spm)