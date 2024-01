Zimbabwe: salvati 15 minatori rimasti intrappolati nel crollo di una miniera d'oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le squadre di soccorso dispiegate in Zimbabwe dopo il crollo della miniera d'oro di Redwing sono riuscite a trarre in salvo tutti i 15 minatori che erano rimasti intrappolati al suo interno per quattro giorni. Lo ha dichiarato ai media il ministro delle miniere Soda Zhemu. Il ministro ha precisato che tutti i minatori erano coscienti e stanno bene. La miniera è di proprietà di Metallon Corporation. Le famiglie dei lavoratori intrappolati si erano accampati nel sito minerario nel villaggio minerario di Penhalongato in attesa del salvataggio. (Res)