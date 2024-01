Roma: Zingaretti (Pd), tutte le forze politiche condannino il saluto romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il saluto romano fatto in occasione del ricordo di Acca Larentia è "dovrebbe essere condannato in primo luogo dalle forze politiche. Tutte. Chi non lo fa è complice". Lo ha detto il deputato del Pd, Nicola Zingaretti. "E' esso stesso simbolo di morte, violenza e sopraffazione - ha sottolineato -. Non è in discussione l'umana pietà per i morti e neanche la condanna della violenza politica di ieri e di oggi. Tutta, senza distinzione", ha concluso. (Rin)