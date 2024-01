Romania: ministra Giustizia, bloccare fenomeno latitanti priorità per il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bloccare il fenomeno dei latitanti sarà una priorità strategica per il governo della Romania nel 2024. Lo ha detto la ministra della Giustizia romena, Alina Gorghiu, nel corso di una conferenza stampa. Nel 2023 le autorità del Paese hanno rimpatriato 1.004 condannati, di cui 735 latitanti e 269 detenuti. "È importante che non ci siano più scappatoie perché queste persone possano sfuggire alla responsabilità davanti alla legge. Appoggiamo tutte le misure necessarie affinché il sistema di monitoraggio tramite braccialetti elettronici sia esteso", ha affermato Gorghiu, sottolineando poi che si sta lavorando a un progetto legislativo per far pagare al latitante catturato le spese di ritorno nel Paese. "Non è giusto che questo sforzo finanziario, moltiplicato solo nel 2023 per oltre mille casi, ricada sui contribuenti onesti”, ha aggiunto la ministra romena. (Rob)