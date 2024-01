Lavoro: Gasparri (FI), aumento posti è vera risposta a emergenza sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Durante la campagna elettorale del centrodestra "che ormai risale all'estate del 2022, era stato annunciato che le politiche sociali sarebbero state concepite in maniera diversa. Infatti, con la vittoria del centrodestra, sono stati cambiati alcuni criteri. Nel senso che un intervento di sostegno e di aiuto viene riservato solo in determinate casistiche e alle fasce più fragili della popolazione. E non a caso, nei primi nove mesi dell'anno, si segnala un incremento dei posti di lavoro di almeno 780 mila unità, un tasso più elevato di occupazione delle donne e molte posizioni a tempo indeterminato. Quindi non esiste solo il lavoro precario ma, anzi, c'è una vera risposta all'emergenza sociale che, appunto, riguarda non l'assistenzialismo ma la creazione di posti di lavoro". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri ad "Agorà" su Rai3.(Rin)