Governo: Conte, con Meloni Italia succube in Europa

- Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in una intervista alla "Stampa" ricorda che nei suoi due governi "ho faticato tantissimo in Europa e all'estero per far capire che eravamo persone serie con un chiaro progetto di rilancio dell'Italia in un quadro geopolitico multipolare. Ho avuto contro potentati economici, finanziari e politici di ogni tipo. Mi sono mai lamentato? No. Meloni governi se ne è capace". "Il suo problema con le lobby - aggiunge l'ex premier - è che ne sta favorendo alcune e quindi si ritrova le altre contro, il suo è un governo neo-corporativo fortemente selettivo che non riesce ad avere una visione generale per il Paese". Quanto al Mes, "rischia di essere uno strumento di distrazione a cui ci siamo sempre dichiarati contrari in quanto meccanismo obsoleto. Il nostro voto è coerente rispetto agli obiettivi dichiarati in Parlamento e mai raggiunti da Meloni: serviva una nuova logica complessiva, che comprendesse anche una revisione profonda del Patto di stabilità. Non c'è stato nulla di tutto questo. La premier, invece di tentare di chiamarci in causa mentendo, cosa di cui risponderà davanti al giurì d'onore della Camera, dovrebbe scusarsi con gli italiani per aver contribuito a introdurre il Mes con un disegno di legge quando era al governo con Berlusconi nel 2011". (segue) (Rin)