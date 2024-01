Governo: Conte, con Meloni Italia succube in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte si sofferma poi sul nuovo Patto di stabilità: "È la questione cruciale. Un patto che Francia e Germania ci hanno rifilato senza che Meloni abbia avuto il coraggio di combattere una battaglia vera. Del resto lei stessa ha ammesso che questo non è il Patto che avrebbe voluto, salvo poi dire che a condizioni date è soddisfatta. Ma di cosa è soddisfatta? Della manovra correttiva che dovrà fare nel 2024? Chiaramente dopo che gli italiani avranno votato alle Europee? Dei 12 miliardi di tagli che dovremo fare ogni anno? Se consideriamo - continua - solo il finanziamento del taglio del cuneo fiscale e dell'Irpef arriviamo a una manovra correttiva per il solo 2024 che si aggira intorno a 30 miliardi". Secondo l'ex premier "le bugie dette in conferenza stampa hanno una radice chiara: Meloni ha preso voti sfruttando il suo ruolo di opposizione a tutto e tutti, mostrandosi forte, coraggiosa, aggressiva. Ma una volta arrivata a Chigi si è rivelata supina nei confronti di Bruxelles e succube nei confronti di Washington. Questo euro-atlantismo acritico fa impallidire il confronto con i nostri peggiori governi tecnici. Lei stessa soffre questo tradimento politico, le provoca un corto circuito mentale cui cerca di sopperire con la comunicazione, mischiando realtà e falsità". È un giudizio molto duro: "Ha parlato di una crescita sopra la media europea, quando in realtà la crescita media del Pil dell'Unione nel 2024 è stimata dalla commissione in un +1,3 per cento contro un +0,9 dell'Italia. Bankitalia, addirittura, stima che quest'anno non andremo oltre il +0,6 per cento. E in un quadro di finanza complicato dal Patto di stabilità ha preannunciato che interverrà con tagli alla spesa e con nuove privatizzazioni". "Quindi non solo - conclude Conte - non abbiamo un euro di incentivo per le imprese, caro mutui e carovita, ma tagliamo la spesa sociale dopo aver già tolto risorse a 400 mila famiglie in povertà assoluta, definanziato gli investimenti nella sanità disastrata, tagliato asili nido". (Rin)