Pnrr: Busia (Anac), controlli il solo antidoto contro paura firma

- I controlli preventivi a carattere collaborativo "sono il vero antidoto alla paura della firma". Giuseppe Busia, presidente dell'Anac, l'Autorità nazionale anticorruzione, in una intervista a "Repubblica" guarda con un po' di preoccupazione alla fase di 'messa a terra' del Pnrr che s'è ormai avviata da qualche mese: "Quando arrivano tanti soldi da spendere in tempi rapidi, si rischia non solo che finiscano in mani sbagliate, ma anche che vengano sprecati". Ma sottolinea anche i passi in avanti in materia di digitalizzazione degli appalti. L'Italia continua a oscillare tra la preoccupazione per i rischi legati alla corruzione - pochi giorni fa le ultime norme in materia di prevenzione della Ragioneria dello Stato - e il timore dell'eccesso di controlli: si studiano norme per ridurre la responsabilità dei funzionari: "I controlli non solo sono indispensabili e parte essenziale della stessa architettura del Pnrr, ma - specie se svolti in via preventiva e collaborativa - fanno risparmiare tempo e denaro, anche aiutando a superare la cosiddetta paura della firma. Noi lo facciamo attraverso la vigilanza collaborativa, che attiviamo su richiesta delle stesse amministrazioni per gli appalti più rilevanti: verifichiamo gli atti di gara Procedure chiare e verifiche preventive evitano errori e riducono la `paura della firma' da parte degli amministratori e così il contenzioso viene quasi azzerato. Perché i controlli funzionino - continua - è fondamentale che sia preservata la piena indipendenza di tutte le autorità incaricate di effettuarli: vale per noi come perla Corte dei Conti, con la quale abbiamo un'ottima collaborazione". (segue) (Rin)