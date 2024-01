Pnrr: Busia (Anac), controlli il solo antidoto contro paura firma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma serve anche altro: "Bisogna evitare di tagliare pezzi di procedura, ridurre la fase della gara, che occupa una parte minimale del procedimento: piuttosto bisogna scrivere le leggi in modo chiaro, per evitare preoccupazioni e paure. La paura in molti casi deriva anche dalla scarsezza di mezzi: è fondamentale la qualificazione delle stazioni appaltanti, disporre di una organizzazione sufficiente a supportare lo svolgimento delle gare". Però la qualificazione delle stazioni appaltanti (gli enti pubblici ai quali vengono affidate le gare di appalto) è rimasta a metà strada: "La riforma delle stazioni appaltanti è pienamente operativa, anche se il codice la ha limitata ai lavori superiori a 500 mila euro. Siamo scesi dalle oltre 20 mila originarie a poco più di 3 mila attuali, numero non destinato a crescere molto. Paradossalmente, però, per il Pnrr si è deciso di non richiedere la qualificazione, temendo rallentamenti alle procedure. È invece interesse di tutti investire sul rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti: non solo per ridurre i rischi di corruzione, ma perché è la via per fare più in fretta, risparmiare denaro pubblico e offrire migliori servizi ai cittadini". Busia osserva infine che "con gli appalti stiamo entrando nella fase più difficile, perché dalle fasi di progettazione o gara, si passa ora all'esecuzione delle opere. Parallelamente occorrerà completare diverse riforme delicate, come quelle legate alla concorrenza, o alla riduzione dei tempi del contenzioso amministrativo e civile: tutte sfide particolarmente impegnative". (Rin)