Sardegna: la Regione parteciperà al Salone della gelateria e panificazione di Rimini

- La Regione Sardegna prenderà parte alla 45 esima edizione del Sigep, il Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffé, in programma a Rimini dal 20 al 24 gennaio. “Si tratta – spiega l’assessore dell’agricoltura Valeria Satta – del più importante appuntamento al mondo nel settore e costituisce, per i produttori sardi, una preziosissima vetrina capace di mettere in mostra le nostre eccellenze che rappresentano – pensiamo allo straordinario universo dell’arte dolciaria sarda – un valore inestimabile, che va protetto, tutelato e valorizzato”. Giunto alla sua 45 esima edizione, Sigep è considerato l’appuntamento irrinunciabile per scoprire le ultimissime novità, innovazioni e tendenze del Foodservice Dolce, in abbinamento alle filiere del coffee e bakery: materie prime ed ingredienti, macchinari e attrezzature, arredamento, packaging e servizi. (Rsc)