Famiglia: Roccella, pochi figli, è emergenza europea

- "L'Europa ha un problema e sembra non accorgersene. L'inverno demografico avanza, soprattutto nel mondo sviluppato, ed è ormai un'emergenza, almeno quanto quella ambientale. Anche questo è un tema che va posto a livello europeo. E inizieremo a farlo". Lo dice al "Quotidiano Nazionale" la ministra delle Pari opportunità, famiglia e natalità, Eugenia Roccella, che ha fatto del contrasto del declino delle nascite nel nostro Paese la sua missione prioritaria. Nonostante gli sforzi, i dati demografici restano allarmanti: "L'Italia ha tassi di natalità tra i più bassi d'Europa, perché ha trascurato il problema per troppo tempo, ma la differenza tra noi e Paesi in cui invece le politiche demografiche sono state precoci e generose, come la Francia o la Svezia, è di pochi decimali, tra lo 0,4 e lo 0,6 per cento. La verità è che ormai il rischio di spopolamento investe tutto il mondo sviluppato. L'intera Europa è al di sotto del cosiddetto tasso di sostituzione (la media di due figli per donna che garantisce la continuità della popolazione), che è ormai un miraggio per tutti". "E non è eccessivo dire - aggiunge - che quello della denatalità sta diventando un problema planetario, pensiamo a Paesi come il Giappone o la Corea del Sud". L'Occidente geopolitico sembra destinato all'estinzione: "Non possiamo immaginare di ottenere risultati dall'oggi al domani, anche perché il diminuire nei decenni delle nascite ha comportato di conseguenza il calo delle donne in età fertile, e questo rende la spirale demografica esponenziale. Ma è un problema che va affrontato adesso, in tutto il mondo, come la prima delle emergenze perché si porta dietro tutte le altre. Compresa quella ambientale: è inutile parlare di ambientalismo se ci si rassegna allo spopolamento. Se spariscono le persone, si depaupera pesantemente anche l'ambiente". (segue) (Rin)