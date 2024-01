Germania: esportazioni aumentate a novembre del 3,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni tedesche sono aumentate a novembre scorso del 3,7 per cento su base mensile a 131,2 miliardi di euro, mentre per le importazioni l'incremento è stato dell'1,9 per cento a 110,8 miliardi di euro. Rispetto al novembre del 2022, l'export registra una contrazione del 5 per cento e l'import del 12,2 per cento. È quanto comunica l'Ufficio federale di statistica (Stba), che oggi ha pubblicato i dati preliminari sul commercio estero della Germania, il cui saldo aggiustato per gli effetti di calendario e destagionalizzato era a novembre in avanzo di 20,4 miliardi di euro. A ottobre, il surplus era di 17,7 miliardi di euro, a novembre del 2022 era di 11,9 miliardi di euro. A novembre scorso, negli Stati membri dell’Ue la Germania ha venduto beni per 71,5 miliardi di euro e ne ha importati per 58,9 miliardi di euro. Rispetto all'ottobre precedente, l'export ha sperimentato una crescita del 5,4 per cento, l'import del 2,8 per cento. In particolare, nei Paesi dell'Eurozona sono state esportate merci per 50,3 miliardi di euro (+5,3 per cento) e ne sono state importate per 39,2 miliardi di euro (+2,4 per cento). Il volume delle esportazioni negli Stati dell'Ue che non appartenono all'area dell'euro ammonta a 21,2 miliardi di euro (+5,9 per cento) quello delle importazioni a19,7 miliardi di euro (+3,6 per cento). (segue) (Geb)