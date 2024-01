Germania: esportazioni aumentate a novembre del 3,7 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei Paesi non Ue, la Germania ha venduto beni per 59,7 miliardi di euro (+1,8 per cento), mentre l'import da questi mercati ha raggiunto un valore di 51,9 miliardi di euro (+0,8 per cento). A novembre del 2023, la principale destinazione dell'export tedesco sono stati gli Usa, con il dato che segna un declino dell'1,4 per cento su base mensile per un totale di 13,4 miliardi di euro. Le esportazioni verso la Cina sono, invece, aumentate del 3,1 per cento a 8,1 miliardi di euro, quelle nel Regno Unito del 15,2 per cento a 7,7 miliardi di euro. La Cina si è confermata il primo mercato per le importazioni tedesche, con un valore di 13 miliardi di euro (+3,1 per cento). L'import dagli Usa è cresciuto del 3 per cento a 8,1 miliardi di euro, quello dal Regno Unito del 6,3 per cento a 2,9 miliardi di euro. L'export verso la Russia ha registrato un incremento del 12,8 per cento su base mensile a 700 milioni di euro Rispetto al novembre del 2022, l'indicatore mostra un crollo del 38,3 per cento. Tra ottobre e novembre scorso, le importazioni dalla Russia in Germania sono diminuite del 14 per cento a 200 milioni di euro. Su base annua, la picchiata è stata dell'88,4 per cento. (Geb)