Russia: tre ufficiali Servizio sicurezza arrestati per accusa di appropriazione indebita

- Tre ufficiali del Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb) sono stati arrestati su accusa di appropriazione indebita per un valore di oltre 5 miliardi di rubli (50,3 milioni di euro). Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Tass", citando le sue fonti nelle forze dell'ordine. Si tratta di tre ufficiali del dipartimento per la lotta alla corruzione presso la Corte suprema, il ministero dell'Interno, Procura generale e altri organismi del Paese, Aleksej Tsarev, Sergej Manyshkin e Aleksandr Ushakov. Manyshkin e Tsarev hanno concluso un accordo con le indagini e hanno testimoniato contro i partner del crimine, trovandosi ora agli arresti domiciliari. Ushakov, accusato anche di aver organizzato un gruppo criminale sfruttando la sua posizione nell'Fsb, è stato detenuto. (Rum)