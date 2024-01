Regno Unito: annullati scioperi metropolitana di Londra dopo "colloqui positivi" con sindacato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scioperi dei lavoratori della metropolitana di Londra che avrebbero dovuto interrompere i servizi questa settimana sono stati sospesi. Lo ha annunciato il sindacato dei trasporti Rmt che aveva in precedenza votato a favore di un'azione sindacale volta a chiedere un aumento salariale. Il segretario generale di Rmt, Mick Lynch, ha dichiarato: "A seguito di ulteriori discussioni positive, i negoziati su un accordo salariale per i nostri membri della metropolitana di Londra possono ora svolgersi su una base e un mandato migliorati con la disponibilità di ulteriori finanziamenti significativi per un accordo". Lynch ha descritto la situazione come una "posizione di finanziamento significativamente migliorata", il che significa che lo sciopero programmato per questa settimana è stato sospeso "con effetto immediato". Come riferisce l'emittente televisiva "Bbc", il sindaco di Londra, Sadiq Khan, si è detto "contento" che l'azione sindacale sia stata annullata. (Rel)