Israele: proteste davanti alla Knesset, "elezioni subito"

- Decine di persone hanno protestato oggi davanti alla Knesset (il parlamento di Israele) a Gerusalemme, chiedendo al governo di dimettersi e di indire nuove elezioni. Lo ha reso noto il quotidiano israeliano "The Times of Israel", secondo cui i dimostranti hanno bloccato l'ingresso dell'edificio, dicendo: "Elezioni subito". "Tutte le speranze che il governo avrebbe suscitato in questo momento di emergenza sono state infrante dalle loro azioni fallimentari, espresse dalla loro disfunzione, dall'abbandono degli ostaggi, dal danno fatale alla reputazione internazionale di Israele, dalla loro divisione e dalla deviazione dei bilanci a favore di interessi personali", hanno affermato gli organizzatori delle proteste in un comunicato, aggiungendo: "Siamo venuti alla Knesset per chiedere elezioni subito, l'immediata sostituzione del governo e l'espulsione degli estremisti". (Res)