Iran: Borghi (Iv), Heshmati eroica, suo dolore non si spenga nel silenzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Iran ennesima violazione dei diritti delle donne: Roya Heshmati, 33 anni, attivista iraniana che si oppone all'uso del velo obbligatorio, è stata punita con 74 frustate per aver diffuso una sua foto senza il velo, pena che ha subito con un comportamento eroico. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a tali violazioni dei diritti umani". Lo dichiara Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva in Senato. "Il regime iraniano cerca di intimidire e reprimere la voce degli attivisti per i diritti delle donne e delle libertà individuali attraverso punizioni cruente come questa. È essenziale - continua - che il mondo continui a denunciare vicende come questa di Roya Heshmati e a chiedere a gran voce il rispetto dei diritti umani fondamentali. Il dolore di Roya non può essere lasciato spegnersi invano e nel silenzio". (Rin)