Ucraina: Kuleba, sarebbe miope trasformare aggressione russa in un dibattito interno

- Sarebbe molto miope per le forze politiche di qualsiasi Paese trasformare l'aggressione russa all'Ucraina in una questione di dibattito interno. Perché non si tratta dell'Ucraina, ma dell'aggressione russa all'Ucraina e a tutto il mondo democratico. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un'intervista al quotidiano "El Pais" nel commentare le elezioni che si terranno in molti Paesi nel corso del 2024 a partire dagli Estati Uniti e dalle europee. Dmytro Kuleba. "Se la Russia prevale, se lo stile politico russo diventa dominante, non ci saranno vere elezioni, non ci sarà vera democrazia. Sconfiggere la Russia in Ucraina è nel migliore interesse strategico delle nazioni europee, americane e del resto del mondo. Quindi l'Ucraina dovrebbe essere una questione di unità e non di divisione", ha proseguito Kuleba. "Continueremo a combattere con le risorse a nostra disposizione, perché per il mondo sono in gioco democrazia, sicurezza e prosperità. Per l'Ucraina è in gioco la sua stessa esistenza come nazione. Se si decide di sospendere o negare il sostegno ora, a causa della mancanza di risorse la Russia potrebbe avere successo sul campo di battaglia e rompere le linee", ha ammonito il capo delle diplomazia di Kiev. (Spm)