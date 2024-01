Germania: ordini settore manifatturiero aumentati dello 0,3 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordini reali del settore manifatturiero della Germania hanno sperimentato a novembre un incremento dello 0,3 per cento su base mensile, destagionalizzato e corretto per gli effetti di calendario. È quanto si apprende dai dati preliminari diffusi oggi dall'Ufficio federale di statistica (Stba) secondo cui, “in un confronto trimestrale meno volatile”, il dato segna un declino del 4,5 per cento. A novembre scorso, se si escludono gli ordini principali, la contrazione è stata dello 0,6 per cento rispetto all'ottobre precedente. In questo mese, il risultato preliminare è stato corretto dal -3,7 al -3,8 per cento su rispetto a settembre. A novembre, gli ordini in entrata di beni d'investimento sono cresciuti dello 0,8 per cento e quelli di beni di consumo dell'1,1 per cento, mentre per i beni intermedi viene segnalato un calo dello 0,4 per cento. Gli ordini dalla Germania sono aumentati dell'1,4 per cento, mentre quelli dall'estero sono diminuiti dello 0,4 per cento. In particolare, le commesse dall'Eurozona hanno subito un declino dell'1,9 per cento, mentre quelle dai Paesi che non appartengono all'area dell'euro hanno sperimentato un incremento dello 0,6 per cento. Secondo i dati preliminari dell'Stba, il fatturato del settore manifatturiero tedesco è diminuito a novembre dello 0,7 per cento su base mensile. Rispetto allo stesso mese del 2022, la contrazione è stata del 4,9 per cento. Per ottobre scorso, il decremento è stato corretto dallo 0,5 allo 0,2 per cento. (Geb)