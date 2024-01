© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:REGIONERiunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari per affrontare la tematica connessa ai recenti episodi di aggressione al personale sanitario. Parteciperanno la Regione Campania, i direttori generali delle Asl Na 1, Na2 Nord e Na3 Sud, i direttori generali delle aziende ospedaliere del Cardarelli, dei Colli " Monaldi-Cotugno-Cto", della II Universià degli studi primo Policlinico, del secondo Policlinico, del Santobono - Pausilipon, il direttore generale della Fondazione "Pascale", il direttore della centrale operativa 118 e i vertici delle forze dell’ordine. Palazzo della Prefettura - Napoli (ore 17).VARIEConferenza stampa di Aldo Di Giacomo, segretario generale Spp, per illustrare la grave situazione delle carceri campane alla luce degli ultimi preoccupanti episodi. Alla conferenza stampa partecipa anche il consigliere regionale Francesco Saverio Borrelli. Carcere di Poggioreale - Napoli (ore 10.30).Conferenza stampa per illustrare "retroscena, importanti rivelazioni e conseguenze sui processi contro le ingiustizie e sentenze a favore di Diego Armando Maradona, in memoria e rispetto di Diego Armando Maradona che chiese al suo avvocato Angelo Pisani di raccontare la verità al mondo sulla storia di Equitalia". Presenti, si annuncia, tifosi, giornalisti, esperti e l'avvocato Angelo Pisani. Gran Caffè Gambrinus in via Chiaia, 1 - Napoli (ore 12).“Congresso delle idee” di Forza Italia Campania per confrontarsi con sindacati, Confindustria, Confapi, Coldiretti, Confartigianato e Confagricoltura oltre ai corpi consolari, alle Camere di commercio e ai presidenti di ordini professionali. Partecipano il coordinatore regionale di Forza Italia Campania Fulvio Martusciello e il segretario nazionale Antonio Tajani. Grand Hotel Vesuvio in via Partenope 45 - Napoli (ore 17).(Ren)