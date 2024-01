Regno Unito: spesa per sussidi invalidità destinata ad aumentare di 19,7 miliardi di euro all'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine del decennio, altre due milioni di persone nel Regno Unito richiederanno sussidi per l'invalidità: i problemi di salute mentale, in particolare, contribuiranno a far aumentare i costi per i contribuenti di oltre il 50 per cento. Le previsioni ufficiali, riportate dal quotidiano "The Times", indicano che la spesa per i sussidi di invalidità aumenterà di 17 miliardi di sterline (19,7 miliardi di euro) all'anno, raggiungendo un totale di 48 miliardi di sterline (55,8 miliardi di euro) alla fine del decennio. La depressione e l'ansia sono ora le principali cause per cui gli adulti ricevono tali sussidi, ma, dato l'invecchiamento della popolazione, le previsioni del ministero per il Lavoro e le Pensioni mostrano un aumento costante del numero di persone beneficiarie di indennità per malattia. Come riferisce il quotidiano, ciò comporterà che i contribuenti britannici spenderanno quasi 80 miliardi di sterline (92,6 miliardi di euro) all'anno per i benefici legati alla salute precaria, circa la metà del costo annuale attuale del Servizio sanitario nazionale. (Rel)